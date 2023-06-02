2 июня, 09:08,
обновлено 2 июня, 09:17
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО

Украинские военнослужащие обстреляли Петровский район города

ДОНЕЦК, 2 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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Это уже пятый обстрел со стороны ВСУ из РСЗО населенных пунктов ДНР с начала суток.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) по направлению города Донецка (Петровский район), выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Обстрел осуществлен в 12:00 мск, тип РСЗО не уточняется. 

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