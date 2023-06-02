В Подмосковье нашли крупный арсенал с автоматами, пистолетами и патронами

Задержан один человек

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Оперативники главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России обнаружили в Подмосковье крупный арсенал с десятками пистолетов, автоматов и патронами. Как сообщила ТАСС в пятницу официальный представитель ведомства Ирина Волк, задержан один человек.

"В ходе проверки оперативной информации полицейскими была обследована хозяйственная постройка, расположенная на участке злоумышленника. Там обнаружены предметы, конструктивно схожие с огнестрельным оружием: 21 пистолет, 8 автоматов, 12 пистолетов-пулеметов, 2 револьвера и снайперская винтовка. Согласно результатам криминалистического исследования, некоторые из них пригодны для производства выстрелов и являются огнестрельным оружием", - сказала она, добавив, что остальная часть арсенала в настоящее время находится на экспертизе.

Кроме того, по словам Волк, изъяты боеприпасы, 31 прибор для бесшумной стрельбы, магазины различных типов, заготовки для производства и модернизации оружия, более 7 тыс. патронов различного калибра.

Возбуждено уголовное дело (ст. 30 и 222 УК РФ), подозреваемый арестован. "Полицейскими устанавливаются каналы приобретения и возможного сбыта изъятого оружия", - добавила представитель ведомства.

На видео, предоставленном пресс-центром МВД России, видно, что среди изъятого оружия - автоматы Калашникова, американский пистолет "Кольт", пистолеты-пулеметы "Скорпион" чешского производства и другие образцы оружия.