В Красноярском крае к тушению пожара на лесоперерабатывающем предприятии привлекли Ми-8

На месте происшествия работают 63 человека и 18 единиц техники

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 задействовали в борьбе с пожаром на лесоперерабатывающем предприятии на севере Красноярского края, где огонь охватил площадь в 8 тыс. кв. м. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"На месте пожара работают 63 человека и 18 единиц техники, включая вертолет Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России, на котором установлено водосливное устройство. По состоянию на 15:30 (11:30 мск), произведен сброс 21 тонны огнетушащей жидкости. В ликвидации загорания помогают добровольные пожарные", - говорится в сообщении.

Для защиты населенного пункта Тасеево сотрудники МЧС России сделали противопожарные разрывы.

Ранее сообщалось, что пиломатериалы и отходы лесопиления загорелись на площади 1 тыс. кв. м. По предварительным данным, погибших и травмированных нет. Пожару присвоен второй ранг сложности.