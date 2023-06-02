NBC: экс-модель Playboy обвинила американского комика Косби в домогательствах

Его представители категорически отвергли обвинения Виктории Валентино, указав на их необоснованность и отсутствие доказательств

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /ТАСС/. Бывшая модель журнала Playboy Виктория Валентино подала иск против 86-летнего американского комика Билла Косби, обвинив его в сексуальных домогательствах. Об этом в пятницу сообщил телеканал NBC.

Как сообщила 80-летняя экс-модель телеканалу, впервые она познакомилась с комиком в 1969 году на прослушивании. Через некоторое время она вместе с подругой якобы случайно столкнулась с ним в одном из кафе Лос-Анджелеса. Косби сразу же предложил девушкам бесплатный визит в СПА-центр и пригласил их на ужин, они ответили согласием. Вечером комик предложил им "некую таблетку", которая, по его словам, должна была "улучшить их самочувствие". После ее принятия девушкам стало хуже, они попросили Косби отвезти их домой, однако по факту он отвез их к себе, где, по утверждению Валентино, совершил над ней насильственные действия сексуального характера.

Представители комика категорически отвергли обвинения истицы, указав на их необоснованность и отсутствие доказательств. Как отмечает телеканал, само обращение Валентино в суд стало возможным только по причине того, что штат Калифорния временно отменил исковую давность по подобным процессам.

О предыдущих разбирательствах

В декабре 2022 года пять женщин подали в суд на Косби в связи с сексуальными домогательствами. В иске утверждалось, что каждая из женщин подверглась насилию со стороны комика на съемочной площадке или в других ситуациях с конца 1960-х по 1990-е годы. По их утверждению, в некоторых случаях Косби якобы предварительно накачивал женщин наркотиками.

В июне 2022 года жюри присяжных суда в Санта-Монике (штат Калифорния) признало комика виновным по другому делу о домогательствах. Решение было вынесено в пользу 64-летней Джуди Хут, которая обвинила его в том, что тот в 1975 году в поместье Playboy в Лос-Анджелесе приставал к ней. На тот момент ей было 16 лет.

Летом 2021 года комик вышел на свободу, после того как суд в Пенсильвании (штат Филадельфия) отменил обвинительный приговор от апреля 2018 года, где суд присяжных признал Косби виновным в домогательствах и насильственных действиях сексуального характера в отношении сотрудницы Темпльского университета Андреа Констанд. В сентябре того же года актер был приговорен к тюремному заключению.

Косби известен ролями в фильмах "Возвращение в страну Оз" (Journey Back to Oz, 1974), "Джек" (Jack, 1996), "Комик" (Comedian, 2002), а также по телесериалу "Шоу Косби" (The Cosby Show, 1984-1992).