Рогов сообщил о взрывах в Бердянске

В городе работает система противовоздушной обороны, рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией"

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 июня. /ТАСС/. Несколько громких взрывов произошло в пятницу в Бердянске Запорожской области, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В городе прозвучало несколько громких взрывов. По предварительным данным, попытка ракетного обстрела города боевиками ВСУ (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС) плюс работа [системы] ПВО РФ", - написал он в Telegram-канале.

Удар ВСУ пришелся по территории морского порта, жертв и разрушений, по предварительным данным, нет, сообщил Рогов.