2 июня, 09:19

Суд оставил Семена Слепакова в статусе иноагента

Николай Галкин/ ТАСС
Семен Слепаков
© Николай Галкин/ ТАСС

Минюст РФ внес его в реестр иноагентов 14 апреля

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы в пятницу отклонил иск артиста и музыканта Семена Слепакова (признан в РФ иноагентом) к Министерству юстиции РФ с требованием снять с него статус иностранного агента, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Читайте также
Иностранные агенты в российском законодательстве. История статуса и его применение

"В удовлетворении исковых требований Слепакова отказать", - огласила решение судья.

Минюст РФ внес Слепакова в реестр иноагентов 14 апреля. На сайте министерства уточняется, что Слепаков получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении россиян.

Ранее в пятницу суд отклонил жалобы блогера Ильи Варламова (признан в РФ иноагентом) и телеведущего Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) на их включение в реестр иноагентов. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация