Суд оставил Семена Слепакова в статусе иноагента

Минюст РФ внес его в реестр иноагентов 14 апреля

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы в пятницу отклонил иск артиста и музыканта Семена Слепакова (признан в РФ иноагентом) к Министерству юстиции РФ с требованием снять с него статус иностранного агента, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"В удовлетворении исковых требований Слепакова отказать", - огласила решение судья.

Минюст РФ внес Слепакова в реестр иноагентов 14 апреля. На сайте министерства уточняется, что Слепаков получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении россиян.

Ранее в пятницу суд отклонил жалобы блогера Ильи Варламова (признан в РФ иноагентом) и телеведущего Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) на их включение в реестр иноагентов.