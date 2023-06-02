Суд в Новосибирской области назначил 9 лет 5 месяцев колонии юноше, убившему завуча школы

Злоумышленник похитил из квартиры имущество на общую сумму 10,7 тыс. рублей, после чего скрылся с места происшествия

НОВОСИБИРСК, 2 июня. /ТАСС/. Суд в Новосибирской области назначил 9 лет и 5 месяцев в исправительной колонии юноше, который проник в квартиру завуча сельской школы и нанес ей множество ударов ножом, из-за чего женщина скончалась. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Как сообщали ТАСС в районной администрации в июле 2020 года, восьмиклассник в поселке Смоленский Новосибирской области проник в дом учительницы с целью грабежа, женщина пыталась его задержать, но подозреваемый ударил ее ножом, после чего она скончалась на месте.

"Русских А. Е. с учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 5 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В прокуратуре региона рассказали, что осужденный нанес потерпевшей не менее 20 ударов ножом, от которых она скончалась на месте. По данным областного управления СК, злоумышленник похитил из квартиры имущество на общую сумму 10,7 тыс. рублей, после чего скрылся с места происшествия.