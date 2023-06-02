Мэр Донецка сообщил о ранении мирного жителя при обстреле Александровки

Украинские военнослужащие ранее выпустили по населенному пункту 20 ракет из РСЗО

ДОНЕЦК, 2 июня. /ТАСС/. Мирный житель получил ранения в результате обстрела поселка Александровка в пригороде Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела поселка городского типа Александровка по улице Школьной ранен мужчина 1980 года рождения", - написал Кулемзин в Telegram-канале.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что ВСУ выпустили по поселку 20 ракет из реактивных систем залпового огня.