2 июня, 10:43
Военная операция на Украине

Число погибших при обстрелах Донецка 1 июня выросло до трех

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее информировали о двух жертвах

ДОНЕЦК, 2 июня. /ТАСС/. Мирный житель погиб в Петровском районе Донецка в результате вчерашних обстрелов города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

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В четверг в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, информировали о двоих погибших.

"По дополнительной информации, в результате вчерашнего обстрела Петровского района по улице Томской погиб мужчина 1957 года рождения", - написал Кулемзин в Telegram-канале.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что за прошедшие сутки украинские войска 84 раза обстреливали населенные пункты республики, выпустив 575 снарядов. По его данным, в результате обстрелов в республике погибли три человека, еще четыре мирных жителя, в том числе двое детей, получили ранения. 

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