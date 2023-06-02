В Казахстане задержали замглавы компании "Озенмунайгаз"

Бауржана Мамбетсапаева заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями

АСТАНА, 2 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана задержали заместителя генерального директора акционерного общества "Озенмунайгаз" (дочерней компании "Казмунайгаз") Бауржана Мамбетсапаева по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу республики.

"Департаментом экономических расследований по Мангистауской области задержан заместитель генерального директора АО "Озенмунайгаз" Б. Мамбетсапаев по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Мамбетсапаев, используя должностное положение в нарушение действующего порядка трудоустройства в АО "Озенмунайгаз", незаконно принял на работу ряд лиц из числа своих знакомых", - говорится в сообщении.

По данным агентства, трудоустроиться в этой компании желают 9 тыс. жителей города Жанаозен. "Органом уголовного преследования установлено, что Мамбетсапаеву было доподлинно известно, что аффилированные с ним лица в числе безработных не значились, не относились к социально уязвимым слоям населения и даже не имели профильного образования. Преступными действиями Мамбетсапаева государству причинен ущерб в размере 46 млн тенге (более $102 тыс. - прим. ТАСС), а также грубо нарушены права жанаозенцев на трудоустройство на предприятие", - пояснили в пресс-службе.

11 апреля сотрудники правоохранительных органов Казахстана задержали около 120 бывших сотрудников нефтесервисной компании "Берали Мангистау кампани" из Жанаозена, которые почти сутки проводили несанкционированный митинг у здания Министерства энергетики республики в Астане. Позднее их освободили.

"Берали Мангистау кампани" проиграла тендер на выполнение нефтесервисных услуг для "Озенмунайгаза". 1 апреля работникам предложили устроиться на работу в другую компанию с сохранением заработной платы в среднем на уровне 700 тыс. тенге (около $1,5 тыс.), однако они отказались и потребовали отменить результаты тендера. Была учреждена комиссия для переговоров с работниками предприятия.