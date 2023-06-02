СМИ: жертвами межэтнических столкновений на северо-востоке Индии стали почти 100 человек

Более 300 пострадали, сообщил телеканал India Today

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июня. /ТАСС/. Общее число жертв межэтнических столкновений, вспыхнувших в индийском штате Манипур в мае, составило не менее 98 человек, более 300 пострадали. Об этом в пятницу сообщил телеканал India Today.

Ранее сообщалось о более 70 погибших. Телеканал при этом не уточняет, учтены ли в подсчете числа жертв боевики военизированных группировок племени куки. В конце мая сообщалось, что силы безопасности Индии за двое суток ликвидировали 40 боевиков.

Несмотря на повторные столкновения в конце мая, ситуация в штате в последние дни нормализуется, в ряде округов комендантский час отменен, в других власти смягчают его условия, сообщает телеканал. По данным местных властей, за все время беспорядков были зарегистрированы более 4 тысяч случаев поджога зданий. Тысячи местных жителей были вынуждены временно покинуть регион в поисках убежища.

Причиной начавшихся 3 мая межплеменных столкновений в Манипуре стало требование мигрантов из племени мейтей получить статус так называемой зарегистрированной касты в штате. Этот статус дает членам касты ряд привилегий, в том числе при устройстве на работу в государственное учреждение или предприятие, при поступлении в высшие учебные заведения, а также ряд других льгот.

Это вызвало протест у представителей народности куки, составляющей коренное население штата, которое сочло такое требование атакой на их права. Куки провели "Марш племенной солидарности" в знак протеста против включения мейтей в категорию "зарегистрированных", после которого в штате вспыхнули массовые столкновения.