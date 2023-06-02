Пенсионерка пыталась провезти наркотики из Екатеринбурга в Тюмень внутри карасей

По решению суда фигурантке избрана мера пресечения в виде домашнего ареста

ТАСС, 2 июня. Более 40 свертков с наркотическими веществами пыталась провезти пенсионерка из Екатеринбурга в Тюмень внутри карасей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

"В ходе досмотра транспортного средства в багажном отделении полицейские обнаружили картонную коробку, в которой лежали полиэтиленовые пакеты с рыбой. В карасях оперативники обнаружили 41 цилиндрический сверток с неизвестным веществом внутри, обмотанные полимерной лентой. Водитель легковушки пояснил, что груз принадлежит пассажирке. Исследование изъятого установило, что содержимым упаковок является наркотическое средство спайс общей массой 800 г", - говорится в сообщении.

Следователем следственного управления УМВД по Тюменской области в отношении ранее судимой подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. По решению суда фигурантке избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

"В результате реализации оперативной информации сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков и Госавтоинспекции УМВД России по Тюменской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ России на 317-м км автодороги Екатеринбург - Тюмень остановлен автомобиль отечественного производства. <...> По словам задержанной, жительницы областного центра 1953 года рождения, запрещенные вещества она приобрела в Екатеринбурге и везла на малую родину для дальнейшего распространения", - говорится в сообщении.