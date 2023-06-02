У директора управления капитального строительства Сургута провели обыск

Возбуждено уголовное дело

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 июня. /ТАСС/. Силовики провели обыск в кабинете в управлении капитального строительства Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе. Как сообщили в пятницу ТАСС в администрации муниципалитета, они связаны с прошлым местом работы директора управления Александра Гребешка.

"У правоохранительных органов на данный момент не возникает вопросов по работе Александра Гребешка на должности директора МКУ "Управление капитального строительства". Действия полиции касаются его предыдущих периодов деятельности", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе УМВД по Югре ТАСС уточнили, что обыски прошли в нескольких помещениях УКСа и кабинете Гребешка. Возбуждено уголовное дело, но фигурантов и подробности дела собеседник агентства не назвал. Как пояснили в экстренных службах города, у силовиков могли возникнуть вопросы к Гребешку по поводу деятельности организации "Союзпроектстрой", учредителем которой он прежде являлся.