В Гонконге мужчина с ножом напал на посетителей магазина

В результате инцидента погибла женщина

ГОНКОНГ, 2 июня. /ТАСС/. Вооруженный ножом мужчина напал в пятницу на посетителей торгового центра в Гонконге. Как сообщила газета South China Morning Post, одна женщина погибла и еще одна получила ранения.

По данным издания, нападение произошло вечером на третьем этаже торгового центра Plaza Hollywood. Жертвами преступника стали две девушки 23 и 26 лет. Как подчеркивает газета, одна из них получила по меньшей мере 20 ножевых ранений. Обе пострадавшие были госпитализированы, однако одна из них умерла в больнице, несмотря на усилия врачей.

Прибывший на место полицейский патруль задержал подозреваемого. У него был изъят нож с лезвием около 15 см. Полиция устанавливает обстоятельства нападения.