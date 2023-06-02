Украинские войска в четвертый раз за день обстреляли Донецк из РСЗО

ВСУ выпустили 10 ракет

ДОНЕЦК, 2 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка из реактивных систем залпового огня (РСЗО), выпустив 10 ракет. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению <…> Донецка (Куйбышевский район), выпущено 10 ракет из РСЗО", - сообщается в Telegram-канале представительства. Тип РСЗО не уточняется.

В новость были внесены изменения (15:39 мск) — добавлена информация об очередном обстреле города.