2 июня, 11:44

В Красноярском крае ликвидировали крупный пожар на лесоперерабатывающем предприятии

КРАСНОЯРСК, 2 июня. /ТАСС/. Пожар на лесоперерабатывающем предприятии в селе Тасеево Красноярского края ликвидирован. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС.

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"Пожар ликвидирован в 16:57 (12:57 мск)", - сообщает ведомство.

Ранее сообщалось, что пиломатериалы и отходы лесопиления загорелись на площади 8 тыс. кв. м. По предварительным данным, погибших и травмированных нет. Пожару присвоен второй ранг сложности. К тушению пожара привлечены 63 человека и 18 единиц техники, включая вертолет Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России. 

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РоссияКрасноярский край
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