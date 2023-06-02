В Красноярском крае ликвидировали крупный пожар на лесоперерабатывающем предприятии

КРАСНОЯРСК, 2 июня. /ТАСС/. Пожар на лесоперерабатывающем предприятии в селе Тасеево Красноярского края ликвидирован. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС.

"Пожар ликвидирован в 16:57 (12:57 мск)", - сообщает ведомство.

Ранее сообщалось, что пиломатериалы и отходы лесопиления загорелись на площади 8 тыс. кв. м. По предварительным данным, погибших и травмированных нет. Пожару присвоен второй ранг сложности. К тушению пожара привлечены 63 человека и 18 единиц техники, включая вертолет Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России.