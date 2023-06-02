2 июня, 12:07

Пострадавшего при нападении фельдшера скорой помощи выписали из больницы в Удмуртии

Ему предстоит продолжать наблюдение у участкового терапевта и невролога

ТАСС, 2 июня. Фельдшер скорой помощи, на которого напал с ножом мужчина больной шизофренией, выписан из больницы в Удмуртии, сообщила в пятницу в Telegram-канале зампред правительства региона Эльвира Пинчук.

"Из первой РКБ в удовлетворительном состоянии выписался медбрат бригады скорой помощи, на которого с ножом напал пациент. Ему предстоит продолжать наблюдение у участкового терапевта и невролога. Всем - крепкого здоровья", - написала Пинчук.

Ранее сообщалось, что 22 мая на даче в деревне Старое Михайловское Завьяловского района мужчина, большой шизофренией, ударил ножом в шею фельдшера скорой помощи, который прибыл по вызову его отца. После совершения преступления нападавший скрылся, его тело позднее обнаружили в лесополосе. 

Теги:
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