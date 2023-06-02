В Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту поджога на предприятии

Сумма ущерба устанавливается

КРАСНОЯРСК, 2 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили по факту поджога на лесоперерабатывающем предприятии в селе Тасеево Красноярского края. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

"Полицейскими предварительно установлено, что причиной возгорания стал поджог. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа межмуниципального отдела полиции", - сообщили в ведомстве, добавив, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Сумма ущерба устанавливается.

Ранее сообщалось, что пиломатериалы и отходы лесопиления загорелись на площади 1 тыс. кв. м. По предварительным данным, погибших и травмированных нет. Пожару присвоен второй ранг сложности. К тушению пожара были привлечены 63 человека и 18 единиц техники, включая вертолет Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России. Пожар ликвидирован в 16:57 (12:57 мск - прим. ТАСС).