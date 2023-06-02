2 июня, 12:05,
обновлено 2 июня, 12:46
Военная операция на Украине

Девять человек пострадали при ударе ВСУ по морскому порту Бердянска

REUTERS
© REUTERS

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что информация о погибших уточняется

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 июня. /ТАСС/. Девять человек получили ранения в результате обстрела морского порта Бердянска Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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"Сообщают о девяти раненых, они госпитализированы. Информация о погибших уточняется", - написал он в Telegram-канале.

Рогов отметил, что, по предварительным данным, ВСУ при обстреле использовали дальнобойные ракеты Storm Shadow. "Похоже, речь идет о Storm Shadow, но ждем более подробной информации от нашего военного ведомства. Сейчас идут оперативные действия, но все службы - и скорая помощь, и МЧС - сейчас на объекте, на месте", - сказал Рогов в эфире радио "Комсомольская правда".

Ранее Рогов сообщил, что удар по порту Бердянска был нанесен в 12:00 мск. Он уточнил, что в городе произошли три взрыва и сработала система противовоздушной обороны. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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