2 июня, 12:15,
обновлено 2 июня, 12:44
Военная операция на Украине

Мэр Донецка сообщил об обстреле ВСУ многоквартирного дома

По словам Алексея Кулемзина, произошло возгорание

ДОНЕЦК, 2 июня. /ТАСС/. ВСУ в пятницу обстреляли многоквартирный дом в Куйбышевском районе Донецка, произошло возгорание. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

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"Во время обстрела поселка шахты "Октябрьский рудник" в Куйбышевском районе произошло прямое попадание в многоквартирный дом с последующим возгоранием", - написал он в Telegram-канале.

Кулемзин также добавил, что один из снарядов попал рядом с больницей № 21.

ВСУ в пятницу неоднократно открывали огонь по Куйбышевскому району города из РСЗО и ствольной артиллерии. 

Теги:
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