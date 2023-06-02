Мэр Донецка сообщил об обстреле ВСУ многоквартирного дома

По словам Алексея Кулемзина, произошло возгорание

ДОНЕЦК, 2 июня. /ТАСС/. ВСУ в пятницу обстреляли многоквартирный дом в Куйбышевском районе Донецка, произошло возгорание. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"Во время обстрела поселка шахты "Октябрьский рудник" в Куйбышевском районе произошло прямое попадание в многоквартирный дом с последующим возгоранием", - написал он в Telegram-канале.

Кулемзин также добавил, что один из снарядов попал рядом с больницей № 21.

ВСУ в пятницу неоднократно открывали огонь по Куйбышевскому району города из РСЗО и ствольной артиллерии.