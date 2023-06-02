Суд ужесточил приговор экс-ректору вуза в Воронеже по делу о присвоении 58 млн рублей

Ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима

ВОРОНЕЖ, 2 июня. /ТАСС/. Воронежский областной суд ужесточил приговор бывшему ректору Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Сергею Колодяжному, а также обязав выплатить 58 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Воронежской области.

"Сегодня апелляционная инстанция Воронежского областного суда удовлетворила представление государственного обвинителя и вынесла новый обвинительный приговор, квалифицировав действия Колодяжного по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, с использованием служебного положения - прим. ТАСС). Ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, удовлетворен иск прокурора на сумму свыше 58 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ранее прокуратура сообщала, что 7 февраля сотрудники ведомства подали апелляцию на приговор бывшему ректору ВГТУ Сергею Колодяжному, так как посчитали, что Ленинский районный суд Воронежа неверно квалифицировал преступление. По данным ведомства, следствием действия обвиняемого были квалифицированы по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, с использованием служебного положения), однако суд квалифицировал их как мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), снизил размер хищения до 1,6 млн рублей, назначив наказание в виде 5 лет колонии общего режима со штрафом 1 млн рублей.

Колодяжного задержали 2 марта 2020 года, по версии следствия, бывший ректор вуза с 2014 года по февраль 2020-го начислял необоснованные выплаты стимулирующего характера и премии более чем 180 штатным сотрудникам, таким образом он похитил свыше 58 млн рублей, обратив их в свою пользу.