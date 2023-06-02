В Саратовской области возбудили дело после взрыва газа в мае

Жертвами ЧП стали два человека

САРАТОВ, 2 июня. /ТАСС/. Следователи завели уголовное дело по факту гибели супружеской пары в результате взрыва газа в многоэтажном доме в Энгельсе в начале мая этого года, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. Ранее сообщалось об одной погибшей женщине.

"Следственным отделом по городу Энгельс следственного управления Следственного комитета России по Саратовской области по факту смерти 67-летнего мужчины и 69-летней женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, рано утром 3 мая в квартире одного из домов на улице Полтавской из-за утечки газа произошел взрыв с последующим возгоранием. В результате жильцов этой квартиры, супругов, доставили в больницу, где вскоре они ушли из жизни.

Как сообщалось ранее, ЧП произошло на пятом этаже девятиэтажного дома на улице Полтавской. Площадь пожара составила 15 кв. метров. Из многоэтажки эвакуировали 30 человек, включая детей. Собственникам квартир, которые оказались повреждены в результате случившегося, предложили маневренное жилье на время восстановительных работ.