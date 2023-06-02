Более 850 снарядов прилетело в Шебекинский городской округ со стороны Украины 1 июня

Это максимум с начала обстрелов

БЕЛГОРОД, 2 июня. /ТАСС/. Более 850 прилетов снарядов зафиксировали за 1 июня в Шебекинском городском округе, это самое большое количество с начала обстрелов Белгородской области.

Об этом сообщил журналистам губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Шебекино. Если сравнивать со вчерашним днем, то, конечно, спокойнее. У нас вчера более 850 снарядов упало на округ, мы еще ни разу с такой ситуацией не сталкивались, поэтому, сравнивая с сегодняшним днем, положительная динамика есть", - сказал он.

По словам Гладкова, автодорога с Шебекинским городским округом перекрыта из-за обстрелов.

"Такое решение [о приостановке пригородных поездов из и в Шебекинский округ] принято, сегодня такую команду я дал. Завтра должна была пойти электричка, но абсолютно очевидно, что смысла в ее движении нет. Тем более после сегодняшнего обстрела автомобильной дороги, когда погибли люди. [Автомобильная] дороги перекрыта. После обстрелов дорог нужно принимать меры немедленно, и они были приняты", - сказал он.

Губернатор также сообщил, что на восстановление 10 поврежденных предприятий округа нужны 13 млрд рублей.

Он уточнил, что эти предприятия на данный момент не работают, федеральный центр помогает региону в сложившейся ситуации решить проблему.

Льготы для жителей

Глава региона добавил, что жители Шебекина, покинувшие дома из-за обстрелов, освобождены от квартплаты.

"Все, кто покинул свои квартиры, квартплату до момента прихода в свои квартиры платить не будут. Этот вопрос мы берем на себя", - сказал он.

По словам Гладкова, на сегодняшний день в пунктах временного размещения (ПВР) в Белгороде и Старом Осколе зарегистрировано около 2,5 тыс. отселенных жителей региона.

"По ПВР: три больших пункта временного размещения - Коркино, Щуково и "Белгород-арена". Я поставил задачу, их нужно освободить, причина простая - огромное количество людей. В такой стесненности и пожилые люди, и лежачие, и дети - нужно разводить потоки. Благодарен нашим университетам и колледжам, проводим размещение там", - добавил губернатор.

Он также подчеркнул, что возвращение в город уехавших на данный момент небезопасно.

"Находится в Шебекино пока небезопасно, поэтому мы пока не можем принять решение и разрешить людям вернуться обратно. Есть администрация, МЧС, полиция, каждый выполняет свои функции. Что [кто-то] туда придет, что-то разграбит - риск есть, наша задача - обеспечить безопасность имущества, которое осталось там", - сказал он