В Японии тайфун привел к отмене 263 авиарейсов

Из-за непогоды также произошли перебои в движении автомобильного и железнодорожного транспорта

ТОКИО, 2 июня. /ТАСС/. Тайфун "Мавар", который в пятницу прошел рядом с тихоокеанским побережьем Японии, стал причиной отмены нескольких сотен авиарейсов и вызвал перебои в движении автомобильного и железнодорожного транспорта. В течение дня, по данным местных спасательных служб, рекомендации и предписания об эвакуации получили более 100 тыс. человек.

Рекомендации об эвакуации остаются в силе для порядка 80 тыс. жителей соседней с Токио префектуры Ибараки. По данным авиаперевозчиков, 263 внутренних авиарейса отменены из-за непогоды. Ливни вызвали перебои в работе железнодорожного транспорта, движение по скоростной железнодорожной магистрали "Токайдо", соединяющей столицу с западным городом Осака, полностью остановлено.

Ураганный ветер вызвал нарушения линий электропередачи, обесточив 3,8 тыс. жилых домов в столичном регионе.

Японские метеорологи предупреждают, что сильные дожди продолжатся в выходные, и предостерегают местных жителей об угрозе оползней. Тайфун "Мавар" движется над Тихим океаном на восток со скоростью 8,3 м/с.