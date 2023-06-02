2 июня, 13:48

В Японии тайфун привел к отмене 263 авиарейсов

Из-за непогоды также произошли перебои в движении автомобильного и железнодорожного транспорта

ТОКИО, 2 июня. /ТАСС/. Тайфун "Мавар", который в пятницу прошел рядом с тихоокеанским побережьем Японии, стал причиной отмены нескольких сотен авиарейсов и вызвал перебои в движении автомобильного и железнодорожного транспорта. В течение дня, по данным местных спасательных служб, рекомендации и предписания об эвакуации получили более 100 тыс. человек.

Рекомендации об эвакуации остаются в силе для порядка 80 тыс. жителей соседней с Токио префектуры Ибараки. По данным авиаперевозчиков, 263 внутренних авиарейса отменены из-за непогоды. Ливни вызвали перебои в работе железнодорожного транспорта, движение по скоростной железнодорожной магистрали "Токайдо", соединяющей столицу с западным городом Осака, полностью остановлено.

Ураганный ветер вызвал нарушения линий электропередачи, обесточив 3,8 тыс. жилых домов в столичном регионе.

Японские метеорологи предупреждают, что сильные дожди продолжатся в выходные, и предостерегают местных жителей об угрозе оползней. Тайфун "Мавар" движется над Тихим океаном на восток со скоростью 8,3 м/с. 

Теги:
Япония
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация