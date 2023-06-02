В Красноярском крае при пожаре в частном доме погибли трое детей

СК возбудил уголовное дело

КРАСНОЯРСК, 2 июня. /ТАСС/. Трое детей погибли в результате пожара в частном доме в селе Карабула Красноярского края. Об этом сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"2 июня в следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия поступило сообщение о гибели трех несовершеннолетних <...> в результате пожара, произошедшего в частном доме по Школьной улице в селе Карабула Богучанского района", - сказали в ведомстве.

По информации следственного управления, погибли 6-месячная девочка, 2-летний мальчик и 13-летняя девочка. По факту причинения смерти по неосторожности возбужденно уголовное дело (ч. 3 ст. 109 УК РФ). На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.