Верховный суд ДНР рассмотрит дело против трех военнослужащих ВСУ об убийстве мариупольцев

Украинским военным предъявили обвинения в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти, а также в применении запрещенных средств и методов ведения войны

ДОНЕЦК, 2 июня. /ТАСС/. Трое военнослужащих Вооруженных сил Украины предстанут перед судом в ДНР за убийство мирных жителей Мариуполя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты 501-го отдельного батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины 22-летнего Данилы Овчинникова, 20-летнего Андрея Ковтуна и 25-летнего Юрия Тищенко", - сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, обвиняемые совершали преступления в период с 15 марта по 4 апреля 2022 года в Мариуполе. "Задержали двоих гражданских мужчин и закрыли их в гараже до выяснения всех обстоятельств. В ходе проверки личных данных было установлено, что они не являются военнослужащими и корректировщиками Вооруженных сил РФ. Несмотря на это, военнослужащие получили приказ от своего командира об устранении мирных жителей, после чего вывели их в заброшенный частный дом, где расстреляли из автомата Калашникова, а трупы сбросили в подвал. Позже они застрелили еще одного мужчину, передвигавшегося пешком по переулку недалеко от места их дислокации", - пояснили в прокуратуре.

Всем троим предъявили обвинения по статьям об убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти, а также о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Их уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Верховный суд ДНР.