В Самарской области объявили штормовое предупреждение из-за грозы, ливня и крупного града

По данным регионального главка МЧС, такая погода сохранится вечером 2 июня и ночью 3 июня

САМАРА, 2 июня. /ТАСС/. Приволжское УГМС объявило штормовое предупреждение в Самарской области из-за грозы, ливня, крупного града и порывов сильного ветра. Об этом журналистам сообщили в региональном ГУ МЧС.

"От ФГБУ "Приволжское УГМС" получено штормовое предупреждение: "Объявлен оранжевый уровень опасности. В ближайшие 2 часа местами в Самарской области ожидается гроза, ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра, порывы 17-22 м/с, локально - до 25 м/с", - говорится в сообщении ведомства.

По данным регионального главка МЧС, такая погода сохранится вечером 2 июня и ночью 3 июня.

В ведомстве рекомендовали не выходить из дома, закрыть окна и двери. Если гроза застала на улице, необходимо спрятаться в ближайшем здании, если такой возможности нет, нельзя прятаться под одинокими деревьями и находиться на возвышенностях.