В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Смерч"

Украинские военнослужащие применили боеприпасы с кассетной боевой частью, отметили в республике

ДОНЕЦК, 2 июня. /ТАСС/. Один из обстрелов Донецка из РСЗО в пятницу был проведен из "Смерча" с использованием боеприпасов с кассетной боевой частью. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины

"Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Алексеево-Дружковка, из РСЗО БМ-30 "Смерч" с применением ракет 9М55К с кассетной головной частью 9Н139 с осколочными боевыми элементами 9Н235", - сказано в сообщении.

За пятницу ВС Украины пять раз обстреляли Донецк из РСЗО, выпустив 80 ракет. Также с начала суток по городу выпущено более 120 снарядов из ствольной артиллерии. По Горловке выпущено более 40 снарядов, По Гольмовскому - 21 снаряд и десять ракет из РСЗО, 14 снарядов и 20 ракет РСЗО выпущено по Макеевке.