2 июня, 13:47,
обновлено 2 июня, 14:12
Военная операция на Украине

Число пострадавших при обстреле Шебекина 1 июня выросло до 16

Стрингер/ ТАСС
© Стрингер/ ТАСС

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил, что повреждения получили 3 административных здания, общежитие, 10 предприятий и коммерческих объектов

БЕЛГОРОД, 2 июня. /ТАСС/. Количество пострадавших при обстреле Шебекина 1 июня, ставшем самым массированным с начала обстрелов Белгородской области, выросло до 16.

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Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"По Шебекинскому городскому округу было выпущено 850 единиц различных боеприпасов. Погибших нет. К сожалению, к 12 пострадавшим ранее добавилось еще 4 человека. Всех доставили в городскую больницу № 2 Белгорода, где врачи им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Количество разрушенных и поврежденных домовладений и автомобилей уточняется. Повреждения получили 3 административных здания, общежитие, 10 предприятий и коммерческих объектов. На территории города полностью отсутствует электроснабжение и водоснабжение", - написал он в Telegram-канале.

За сутки в Белгородском районе зафиксировали 13 прилетов, семь артиллерийских снарядов выпущено по селу Нечаевке. Пострадавших нет. В Борисовском районе два минометных снаряда выпустили по окраине села Богун-Городок, в результате пострадал один человек - житель Грайворонского городского округа.

В Валуйском городском округе по селу Новопетровке выпустили четыре минометных снаряда, ранения получили два человека. В Грайворонском округе зафиксировано 65 прилетов, пострадавших и разрушений нет. В Белгороде после падения БПЛА в районе жилых домов пострадали два человека. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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