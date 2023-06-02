В ДНР сообщили об обстреле Горловки со стороны ВСУ

Было выпущено 20 ракет из РСЗО

ДОНЕЦК, 2 июня. /ТАСС/. Украинские военные выпустили по Горловке 20 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Это девятый случай применения такого вооружения по населенным пунктам республики за пятницу.

"В 16:55 мск по Горловке (Никитовский район) выпущено 20 ракет из РСЗО", - сообщается в Telegram-канале представительства. Тип РСЗО не уточняется.

Поселок Зайцево, относящийся к Горловке, обесточен в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Также при обстреле получила повреждение котельная.

Всего за пятницу из РСЗО по Горловке было выпущено 20 ракет и 40 снарядов, по Донецку - 80 ракет, Макеевке - 20, Александровке - 20, по Гольмовскому - 10.