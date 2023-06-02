В некоторых районах Киева из-за штормового ветра пропал свет

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Буря с ливнем и грозами обрушилась на Киев, в некоторых районах города пропал свет. Об этом сообщили городские власти и региональная энергокомпания "ДТЭК - Киевские электросети".

"В столице гроза, порывы ветра, и прогнозируют ливень, гидрослужбы "Киевавтодора" начали дежурство", - говорится в сообщении в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.

"Зафиксированы отключения, связанные с непогодой, в Подольском и Святошинском районах", - сообщает компания "ДТЭК - Киевские электросети" на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Компания предупредила горожан, что сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Аварийные бригады компании переведены в повышенную готовность для устранения аварий, передает компания.