Один из пострадавших при обстреле Масловой Пристани находится в реанимации

У мужчины зафиксированы множественные ранения, в том числе конечностей и спинного мозга

БЕЛГОРОД, 2 июня. /ТАСС/. Один из двух пострадавших при обстреле в пятницу Вооруженными силами Украины (ВСУ) участка автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского городского округа Белгородской области находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщил журналистам главный врач городской больницы №2 Белгорода Роман Проценко.

"К нам поступило двое пострадавших в результате минно-взрывных ранений в районе населенного пункта Маслова Пристань. Это двое мужчин, у них достаточно серьезные осколочные ранения. У одного ранение нижних конечностей, он прооперирован и находится в отделении, состояние его стабильное - средней тяжести. У второго пациента недавно закончилась операция, он находится в реанимации, состояние его тяжелое", - сказал главврач.

По его словам, у мужчины, который находится в реанимации, зафиксированы множественные ранения, в том числе конечностей и спинного мозга.

Проценко добавил, что в настоящий момент в больнице приходят лечение 30 пациентов, пострадавших при обстрелах в Грайворонском и Шебекинском округах.