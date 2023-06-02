Таджикистан просит Генпрокуратуру России дать правовую оценку задержания своих граждан

Генпрокурор республики Юсуф Рахмон обратился к РФ после задержания большого количества таджикских студентов, а также в связи с избиением и жестоким обращением с гражданами в стране

ДУШАНБЕ, 2 июня. /ТАСС/. Генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон обратился в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить действия сотрудников правоохранительных органов из-за ряда инцидентов с гражданами республики и дать им правовую оценку. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры республики.

"Генеральный прокурор Таджикистана, генерал-полковник юстиции Рахмон Юсуф Ахмадзод направил срочную телеграмму в Генеральную прокуратуру РФ в связи с массовыми задержаниями трудящихся граждан Таджикистана, избиением и жестоком обращении с ними, а также в связи с задержанием сотрудниками правоохранительных органов большого количества таджикских студентов", - говорится в сообщении. Генпрокурор Таджикистана просит российское ведомство дать правовую оценку действиям отдельных сотрудников правоохранительных органов.

Речь идет об инциденте, произошедшем 19 мая в Комсомольске-на-Амуре, где, по утверждению таджикской стороны, более 100 студентов были подвергнуты избиению и пыткам. Кроме того, 29 мая в ходе рейда сотрудники правоохранительных органов задержали около ста таджикских мигрантов в Москве, как отмечает таджикская сторона, имели место случаи жесткого обращения с задержанными. Также в СМИ появилась информация, что 30 мая несколько десятков таджикских граждан были задержаны в районе станции метро "Митино" в Москве, такие же массовые задержания происходят в других регионах России.

Вместе с тем 26 мая ТАСС в Комсомольском-на-Амуре государственном университете опровергли информацию о массовом избиении студентов. В вузе указали, что в общежитии, где проживают иностранцы, сотрудники МВД проводили проверку, все мероприятия шли корректно и в рамках закона. Однако со стороны четырех студентов из Таджикистана произошла попытка препятствия исполнению сотрудниками своих обязанностей, которая была пресечена.

В МИД Таджикистана был приглашен посол РФ в республике Семен Григорьев, ему заявлено, что "подобные инциденты не соответствуют духу таджикско-российского стратегического партнерства и союзничества, могут нанести урон усилиям сторон по дальнейшему развитию взаимодействия в сфере образования". В связи с участившимися инцидентами к российским коллегам обратились министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода и омбудсмен республики Умед Бобозода с просьбой содействовать объективному рассмотрению вышеуказанных случаев и взять их под контроль.