В Шебекинском округе восстановили водоснабжение после обстрелов ВСУ

Заместитель губернатора региона Константин Полежаев также сообщил, что заполнен резервуар чистой воды

БЕЛГОРОД, 2 июня. /ТАСС/. Ремонтные бригады завершили восстановление водоснабжения в Шебекинском городском округе Белгородской области, который подвергается массовым обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель губернатора региона Константин Полежаев.

"Сотрудниками "Белоблводоканала" в настоящий момент путем запитки от дизельных генераторов восстановлено электроснабжение на станциях второго подъема и на скважинах. Кроме того, мы заполнили резервуар чистой воды порядка 6 тыс. куб. м и пустили воду в систему", - сообщил он.

По словам Полежаева, водоснабжение и водоотведение Шебекинского городского округа восстановлено.