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Военная операция на Украине

Прокуратура ДНР направила в суд дело украинца, расстрелявшего троих жителей Мариуполя

Обвиняемый и его сослуживцы расстреляли из крупнокалиберного пулемета и автомата Калашникова четыре гражданских автомобиля, в результате трое мужчин погибли на месте

ДОНЕЦК, 2 июня. /ТАСС/. Прокуратура ДНР направила в верховный суд республики уголовное дело в отношении украинского военнослужащего, расстрелявшего троих мирных жителей Мариуполя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя-санитара медицинского пункта батальона оперативного назначения Национальной гвардии Украины 22-летнего Константина Сычака. <...> Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - сообщили в ведомстве.

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Обвинение сформулировано по статьям об убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти, о покушении на убийство двух и более лиц, совершенном организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти, а также по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны.

По данным следствия, преступление было совершено в период с 15 по 30 марта 2022 года. Обвиняемый и его сослуживцы расстреляли из крупнокалиберного пулемета и автомата Калашникова четыре гражданских автомобиля, в результате трое мужчин погибли на месте. Аналогичные дела в отношении сослуживцев Сычака также находятся на рассмотрении верховного суда региона. 

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