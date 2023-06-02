Жителя Ивановской области осудили на 11 лет за сбыт наркотика

Жертвами наркоторговца стали двое детей

ТАСС, 2 июня. Суд приговорил к 11 годам лишения свободы 20-летнего жителя Ивановской области, который в июне 2021 года передал двум 15-летним девочкам наркотики, после чего они умерли от отравления. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе.

Суд признал фигуранта виновным в совершении преступлений по п. "в" ч. 4 ст. 228.1 и ч. 4 ст. 230 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств и склонение к их потреблению, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего, что повлекло по неосторожности смерть двух потерпевших).

По версии следствия, вечером 28 июня 2021 года подсудимый, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вместе с 18-летним приятелем пришли на дачу, расположенную в Ивановском районе, где находились знакомые им 15-летние девочки. С собой у фигуранта были наркотики, которые он предложил употребить подросткам. В ночь на 29 июня от отравления веществами несовершеннолетние умерли, двое молодых людей были госпитализированы.