В Белгородской области два человека получили ранения при обстреле села Новая Таволжанка

У одного мужчины осколочное ранение бедра, у второго - контузия

ТАСС, 2 июня. Два человека получили ранения при обстреле села Новая Таволжанка в Белгородской области со стороны Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Новой Таволжанке после прилета 40 снарядов ствольной артиллерии пострадали два мирных жителя. У одного мужчины осколочное ранение бедра, у второго - контузия", - написал он.

По данным Гладкова, пострадавших сейчас вывозят на бронеавтомобиле в городскую больницу №2.

"В Шебекино от попадания снаряда загорелось одно из промышленных предприятий. Пожарные расчеты выдвинулись на место", - написал губернатор региона.