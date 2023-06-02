2 июня, 16:17
Лесные пожары в России

В Курганской области ликвидировали пожар в районе села Сосновка

В тушении пожара были задействованы 85 человек и 33 единицы техники

ТАСС, 2 июня. Ландшафтный пожар в районе села Сосновка в Курганской области, откуда превентивно эвакуировали жителей, ликвидирован. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС.

"Ландшафтный пожар в районе населенного пункта Сосновка Каргапольского муниципального округа ликвидирован на площади 3 га", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что администрация округа подготовила автобусы и пункты временного размещения для эвакуированных. В тушении пожара были задействованы 85 человек и 33 единицы техники, направлялись вертолет Ми-8 и пожарный поезд. 

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииКурганская область
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