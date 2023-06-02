2 июня, 16:23

В Татарстане загорелся склад резиновых покрышек

По информации ГУ МЧС, пострадавших нет

ТАСС, 2 июня. Пожар на площади 450 кв. м возник в пятницу на складе резиновых покрышек в Тюлячинском районе Татарстана. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"В 17:35 мск 2 июня поступило сообщение о пожаре на складе резиновых покрышек в 2,5 км от райцентра Тюлячи на 78-м км автодороги Казань - Шемордан. <…> Предварительная площадь пожара - 450 кв. м ", - сказал собеседник агентства.

Горит одноэтажное здание склада, угрозы распространения огня нет. По информации ГУ МЧС, пострадавших нет. В тушении пожара задействованы 4 автоцистерны, работают 2 лафетных ствола, 4 ствола РСК-50. 

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