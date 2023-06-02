2 июня, 16:31

Суд арестовал подозреваемого в убийстве главы дагестанского села Рубас

Подозреваемым по уголовному делу является 58-летний местный житель

МАХАЧКАЛА, 2 июня. /ТАСС/. Дербентский районный суд Дагестана арестовал местного жителя, подозреваемого в убийстве главы села Рубас, сообщаетсяв Telegram-канале СУ СК России по региону.

"По ходатайству следователя Дербентского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Дагестан в отношении подозреваемого в убийстве главы села Рубас Дербентским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Глава дагестанского села Рубас умер в результате огнестрельного ранения. Подозреваемым по уголовному делу является 58-летний местный житель, который сдался сотрудникам полиции. По данным правоохранителей, конфликт произошел из-за споров, связанных с недвижимостью. 

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