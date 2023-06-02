В Москве на МКАД в ДТП с грузовиком погиб человек

Во время движения у грузовика отцепился прицеп, который врезался в остановившийся из-за поломки легковой автомобиль

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Один человек погиб, еще один пострадал в ДТП на МКАД в Москве, где у грузового автомобиля отцепился прицеп и врезался в легковую машину. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Предварительно, сегодня в 17:34 на 89-м километре МКАД у грузового автомобиля во время движения отцепился прицеп, который врезался в остановившийся из-за поломки легковой автомобиль. В результате дорожной аварии погибла пассажирка легкового автомобиля, водитель направлен в медучреждение", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники ГИБДД. "Прокуратура Северо-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП, а также ход процессуальной проверки и принятие по ее результатам процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении надзорного ведомства столицы.