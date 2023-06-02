Три украинских диверсанта получили от 6 до 14 лет за попытку подрыва автостанции в Липецке

В окончательном варианте обвинения всем трем фигурантам вменялось в вину участие в экстремистской организации, хранение взрывчатки и приготовление к теракту

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд вынес приговор трем украинским военнослужащим из украинской диверсионно-разведывательной группы, созданной запрещенной в РФ организацией "Правый сектор", которые планировали подрыв автостанции "Сокол" в Липецке. Об этом сообщили ТАСС в суде.

"Александру Свергуну и двум женщинам - Ирине Пузановой и Яне Даниловой - с учетом тяжести совершенных преступлений назначено наказание: Свергуну - 14 лет лишения свободы (из них три года с отбыванием в тюрьме, 11 лет - в колонии строгого режима) со штрафом в 400 тыс. рублей, Даниловой - 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 300 тыс. рублей, Пузановой - шесть лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 300 тыс. рублей. Все трое являются военнослужащими Вооруженных сил Украины, участниками диверсионно-разведывательной группы, созданной запрещенной в России экстремистской организацией "Правый сектор" под патронажем Службы безопасности Украины", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в окончательном варианте обвинения всем трем фигурантам вменялось в вину участие в экстремистской организации, хранение взрывчатки и приготовление к теракту. Александра Свергуна отдельно судили за контрабанду взрывчатых веществ (ч. 2 ст. 226.1 УК РФ) и изготовление взрывчатки (ч. 2 ст. 223.1 УК РФ). "После задержания мужчина признал вину в организации попытки теракта, но в суде отказался от ранее данных показаний и не признал вину. Подсудимые проходили специальную подготовку в учебном центре ВСУ "Десна" под руководством иностранных инструкторов для проведения разведки и диверсий в тылу противника", - пояснили в суде.

По данным суда, сотрудники ФСБ обнаружили схрон с элементами взрывного устройства: пятилитровой пластиковой емкостью, четырьмя тротиловыми шашками общей массой 1,6 кг, электродетонатором, поражающими элементами - гвоздями и шурупами. "Это взрывное устройство могло иметь зону поражения с радиусом до 500 м. Сотрудники ФСБ нашли в телефонах задержанных видеозаписи с полигона военной подготовки на Украине. Также сообщалось о найденной переписке с кураторами планируемого в Липецкой области теракта", - уточнили там.

29 июля 2022 года ЦОС ФСБ сообщил о предотвращении теракта, который готовили трое сторонников запрещенного в РФ "Правого сектора", мужчина и две женщины, входившие в состав диверсионно-разведывательной группы этой организации. По данным спецслужбы, они проникли на территорию России с целью совершения теракта - подрыва самодельного взрывного устройства большой мощности на одном из объектов транспортной инфраструктуры Липецка. На распространенном ЦОС видео мужчина рассказывает, что это должна была быть автостанция "Сокол". После этого власти Липецкой области разработали комплекс дополнительных мер для защиты объектов транспорта от терактов.