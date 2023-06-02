В Сочи задержали подозреваемого в убийстве ребенка

Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении злоумышленника под стражу

СОЧИ, 2 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в пятницу в отношении 24-летнего жителя Сочи, которого подозревают в убийстве семилетней дочери сожительницы. Мужчина задержан, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

"Следственным отделом по Центральному району города Сочи СК РФ по краю в отношении 24-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в убийстве семилетней дочери сожительницы (п."в" ч. 2 ст. 105 УК РФ). В настоящее время подозреваемый задержан следователем, с ним проводятся следственные действия. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 27 мая мужчина, который проживал с сожительницей и ее дочерью в Сочи на съемном жилье, нанес девочке не менее 15 ударов ремнем. Свои действия он мотивировал тем, что ребенок не слушался и таким образом он за это ее наказывал.

После избиения состояние ребенка ухудшалось, но ни мать пострадавшей, ни сожитель не обращались в медучреждения. В ночь на 2 июня в связи с сильным ухудшением здоровья ребенка мать вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Спасти девочку не удалось, она умерла в машине медиков.

Органами предварительного следствия будут изучены условия жизни и воспитания ребенка в семье, исследованы причины и условия произошедшего. Следователь даст оценку действиям (бездействию) органов системы профилактики и матери погибшей девочки. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты на личный контроль руководителем краевого следственного управления Андреем Масловым, добавили в пресс-службе.