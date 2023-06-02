Генконсульство РФ выясняет, если ли россияне среди жертв катастрофы поездов в Индии

По последней информации, погибли 50 человек, более 300 пострадали

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июня. /ТАСС/. Генеральное консульство России в Калькутте, в консульском округе которого находится штат Одиша, выясняет, есть ли граждане РФ среди погибших или пострадавших в столкновении поездов у города Баласора. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС генеральный консул РФ в Калькутте Алексей Идамкин.

"Генеральное консульство выясняет, есть ли граждане России в числе тех, кто пострадал в этой железнодорожной катастрофе. Мы находимся на связи с местными властями и полицией", - сказал Идамкин.

"Обращений от пострадавших россиян пока не поступало", - добавил собеседник агентства.

Инцидент произошел в пятницу вечером в районе города Баласор в штате Одиша. По предварительной информации, пассажирский поезд Бангалор - Калькутта частично сошел с рельсов после столкновения с товарным составом. Часть вагонов оказалась на соседних путях, и в них врезался скорый поезд "Коромандельский экспресс", следовавший из Калькутты в Ченнаи.

По последней информации, погибли 50 человек, более 300 пострадали.