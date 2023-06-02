Рогов сообщил о взрыве в центре Михайловки в Запорожской области

По предварительной информации, совершен теракт

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 июня. /ТАСС/. Взрыв произошел в центре населенного пункта Михайловка, расположенного в Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, согласно предварительным данным, совершен теракт.

"В центре Михайловки Запорожской области произошел взрыв. По предварительной информации, террористический акт", - написал он в своем Telegram-канале.

Рогов добавил, что, согласно предварительным данным, в Михайловка был подорван автомобиль предпринимателя, владелец погиб на месте. "Подробности теракта в Михайловке. По предварительной информации, был подорван автомобиль, принадлежащий местному предпринимателю Сергею Г. В момент взрыва в автомобиле был владелец авто, погибший на месте, и еще три пассажира", - написал он.