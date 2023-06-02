Что известно о столкновении поездов в Индии

Не менее 400 человек пострадали в результате столкновения поездов в штате Одиша на востоке Индии, сообщили в пятницу в местной полиции. По ее данным, погибли 30 человек; агентство Press Trust of India сообщило о 70 жертвах трагедии.

Катастрофа произошла в районе города Баласор. По одной из версий, пассажирский поезд Бангалор - Калькутта частично сошел с рельсов после столкновения с другим пассажирским составом. Часть вагонов оказалась на соседних путях, и в них врезался скорый поезд "Коромандельский экспресс", следовавший из Калькутты в Ченнаи.

ТАСС собрал основное, что известно о случившемся.

Что произошло

В пятницу вечером в районе города Баласор в штате Одиша на востоке Индии пассажирский поезд столкнулся с другим пассажирским составом (по другой версии - с товарным) и частично сошел с рельсов. Ряд вагонов оказались на соседнем пути, и в них врезался еще один поезд.

Официальной версии случившегося пока нет, информация в местных СМИ разнится.

Погибшие и пострадавшие

По последним данным представителя местной полиции Судханшу Саранги, при столкновении поездов пострадали не менее 400 человек.

Полиция также сообщает о 30 погибших. Агентство Press Trust of India сообщило о 70 жертвах ЧП.

Власти опасаются, что многие пассажиры могут оставаться заблокированными в поврежденных вагонах.

Спасательная операция продолжается, все ресурсы экстренных служб штата задействованы в ликвидации последствий катастрофы и оказании помощи раненым.

Все медицинские учреждения в Баласоре и его окрестностях предупреждены, что должны быть готовы принять пострадавших.

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