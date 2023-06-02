2 июня, 18:47
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Что известно о столкновении поездов в Индии

ANI/ Reuters TV via REUTERS
© ANI/ Reuters TV via REUTERS

Не менее 400 человек пострадали в результате столкновения поездов в штате Одиша на востоке Индии, сообщили в пятницу в местной полиции. По ее данным, погибли 30 человек; агентство Press Trust of India сообщило о 70 жертвах трагедии.

Катастрофа произошла в районе города Баласор. По одной из версий, пассажирский поезд Бангалор - Калькутта частично сошел с рельсов после столкновения с другим пассажирским составом. Часть вагонов оказалась на соседних путях, и в них врезался скорый поезд "Коромандельский экспресс", следовавший из Калькутты в Ченнаи.

ТАСС собрал основное, что известно о случившемся.

Что произошло

  • В пятницу вечером в районе города Баласор в штате Одиша на востоке Индии пассажирский поезд столкнулся с другим пассажирским составом (по другой версии - с товарным) и частично сошел с рельсов. Ряд вагонов оказались на соседнем пути, и в них врезался еще один поезд.
  • Официальной версии случившегося пока нет, информация в местных СМИ разнится.

Погибшие и пострадавшие

  • По последним данным представителя местной полиции Судханшу Саранги, при столкновении поездов пострадали не менее 400 человек.
  • Полиция также сообщает о 30 погибших. Агентство Press Trust of India сообщило о 70 жертвах ЧП.
  • Власти опасаются, что многие пассажиры могут оставаться заблокированными в поврежденных вагонах.
  • Спасательная операция продолжается, все ресурсы экстренных служб штата задействованы в ликвидации последствий катастрофы и оказании помощи раненым.
  • Все медицинские учреждения в Баласоре и его окрестностях предупреждены, что должны быть готовы принять пострадавших.

Граждане РФ

  • Генеральное консульство России в Калькутте, в консульском округе которого находится штат Одиша, выясняет, есть ли граждане РФ среди погибших или пострадавших.
  • Обращений от пострадавших россиян пока не поступало.
 
Теги:
Индия
© Информационное агентство ТАСС
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