2 июня, 18:32,
обновлено 2 июня, 18:48
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили об обстреле Горловки со стороны ВСУ

Украинские силовики выпустили 10 ракет из РСЗО

ДОНЕЦК, 2 июня. /ТАСС/. Украинские силовики во второй раз за пятницу нанесли удар по Горловке из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом проинформировало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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"Выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале представительства. Удар был нанесен в 21:17 мск по Калининскому району города.

Перед этим киевские силовики нанесли удар из РСЗО в 16:55 мск, выпустив 20 ракет по Калининскому и Никитовскому районам. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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