В ДНР сообщили об обстреле Горловки со стороны ВСУ

Украинские силовики выпустили 10 ракет из РСЗО

ДОНЕЦК, 2 июня. /ТАСС/. Украинские силовики во второй раз за пятницу нанесли удар по Горловке из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом проинформировало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале представительства. Удар был нанесен в 21:17 мск по Калининскому району города.

Перед этим киевские силовики нанесли удар из РСЗО в 16:55 мск, выпустив 20 ракет по Калининскому и Никитовскому районам.