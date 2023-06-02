2 июня, 18:48

В Подмосковье грузовик наехал на три легковушки

Три человека пострадали

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Три человека получили травмы в ДТП с грузовиком в Рузском округе Подмосковья, сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МВД РФ.

"Сегодня примерно в 19:30 на 497-м км автодороги А-108 произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя грузовым транспортом марки Volvo, совершил наезд на три автомобиля, остановившихся в зоне проведения дорожных работ", - сказали в главке.

Три человека в результате ДТП получили травмы и были госпитализированы. На месте работают сотрудники полиции. 

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