Дороги и объекты коммунальных систем пострадали в Северной Осетии из-за непогоды

Региональные и муниципальные оперативные службы переведены на усиленный режим работы

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 июня. /ТАСС/. Аварии на линиях электропередач, объектах водо- и газоснабжения, размывы дорог произошли в Северной Осетии из-за непогоды. Наиболее пострадавшие от стихии Ирафский и Дигорский районы посетил глава региона Сергей Меняйло, об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Ливневые дожди, ветер, град - под ударом стихии оказались практически все районы республики. Больше всего пострадали Ирафский и Дигорский районы. Сегодня заехал посмотреть, где и какой нанесен урон, какая нужна помощь. Специалисты уже восстановили движение по автодороге Дигора - Чикола, расчистка дороги Ардон - Дигора находится на завершающей стадии", - написал Меняйло.

По его словам, региональные и муниципальные оперативные службы переведены на усиленный режим работы.

"Аварийные бригады, дорожные службы круглосуточно принимают меры по ликвидации последствий непогоды, устраняя обрывы линий электропередачи, аварии на объектах водо-и газоснабжения, подмывы дорог. Сейчас предстоит оценить ущерб, нанесенный непогодой и продумать, как помочь пострадавшим от стихии", - добавил Меняйло.

Ранее директор ГКУ "Управление сельского хозяйства РСО-Алания" Валерий Баразгов сообщил ТАСС, что из-за ливней в Алагирском, Дигорском и Ирафском пострадала треть засеянных посевов, в основном кукурузы.

За последние два дня в районах региона выпала почти месячная норма осадков. По данным ГУ МЧС по Северной Осетии, в настоящее время в отдельных районах республики прогнозируются сильные дожди, грозы с усилением ветра 20-25 м/с.