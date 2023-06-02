В Белгородской области при обстреле села погибли два человека

Еще шестеро получили ранения

ТАСС, 2 июня. Два человека погибли и шестеро пострадали при обстреле со стороны ВСУ села Соболевка Валуйского округа Белгородской области.

Среди раненых есть двое детей, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

"Село Соболевка Валуйского городского округа попало под обстрел ВСУ. Снаряды "Града" были выпущены по частному сектору. По предварительным данным, два человека погибли. Шесть человек пострадали, среди них есть двое детей", - написал он.

Гладков добавил, что погибли два человека, которые в момент обстрела находились во дворах своих жилых домов. Он пояснил, что шестеро пострадавших бригадами скорой медицинской помощи доставлены в центральную районную больницу (ЦРБ). У двоих мужчин множественные осколочные ранения, один из них в тяжелом состоянии, второй в состоянии средней степени тяжести. У двух женщин осколочные ранения ног, пострадавшие в удовлетворительном состоянии. "Также в ЦРБ доставлен мальчик 13 лет с закрытым переломом левого плеча и девочка 11 лет с осколочными ранениями левого глаза. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал глава региона.

По его данным, от прямого попадания снаряда загорелись хозяйственная постройка и гараж в двух частных жилых домовладениях, их тушат пожарные. Еще выявлены повреждения в четырех домовладениях, в том числе пробита крыша, посечены фасады и заборы, выбиты окна.